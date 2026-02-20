Şişli'de 9 katlı bir binanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Yangın büyümeden söndürülürken, Taksim yönü bir süreliğine trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 10.00 sıralarında İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı bir binanın bacasında çıktı. Yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın nedeniyle Taksim yönünde trafik bir süreliğine durduruldu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.