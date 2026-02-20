İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunun haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlattığı kamuoyunca tanınan kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli 16 Şubat'ta ifadeye çağırılmıştı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda verdiği ifadesinin ardından adliyeden ayrılarak uyuşturucu testi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gelen Denizli, burada saç ve kan örneği verdi. Test veren Lal Denizli, bir süre sonra Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.