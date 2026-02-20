Olay, Çorlu-Ergene Çevre Yolu üzeri Deri OSB mevkiinde meydana geldi. Çorlu yönüne seyreden Volkan D. idaresindeki 59 FA 433 plakalı kamyonetin ön kısmı bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangından geriye demir yığını kaldı. Yangında kamyonet kasasındaki ağaç ürünleri de zarar görürken sürücü olayı yara almadan atlattı.

Ergene İlçe Trafik ve Çorlu Bölge Trafik ekiplerinin kontrolünde aracın kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.