İstanbul’un Şişli ilçesinde bir polis memuru meydana gelen kazada şehit oldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay saat 23.00 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi üzerinde meydana geldi. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre Taşkışla Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan yunus ekiplerinden Furkan Bor ve Faruk Furkan Keleş’in kullandığı motosiklet virajı alamaması sonucu bariyere çarptı. Beton bariyere ve üzerindeki demir levhaya çarpan polis memurları savrularak ağır yaralandı. Yaralanan iki polis memuru sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Furkan Bor tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kazada yaralanan diğer polis memuru Faruk Furkan Keleş’in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Şehit Furkan Bor için saat 10.30’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde uğurlama töreni düzenleneceği açıklandı.