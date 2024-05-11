Şişli’de bir kişi, sokakta yürüdüğü sırada kendisini pusuda bekleyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan kişinin saldırgan ile dakikalar önce telefonda tartıştığı öğrenilirken, gerçekleşen silahlı saldırı anı ise kameraya yansıdı.

Olay, dün 21.30 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi Benek Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Gonçe isimli şahıs, sokakta kız arkadaşıyla yürüdüğü sırada, kendisini pusuda bekleyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Arkasından gelerek Gonçe’yi sağ ayağından vuran şüpheli, koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Suat Gonçe, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kuyumculuk yaptığı öğrenilen Gonçe’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırganı tespit etmek için çalışmalara başlayan polis ekipleri, kız arkadaşı M.H.A’dan, Suat Gonçe’nin olay öncesi tanımadığı bir kişiyle telefonda tartıştığını öğrendi. Araştırma sonucu, Gonçe’nin telefonda tartıştığı kişinin Selçuk A. olduğu tespit edildi. M.H.A tarafından saldırgan olarak teşhis edilen Selçuk A., adreslerde yapılan aramalarda bulunamadı.

Silahlı pusu kamerada

Pusuda bekleyen kişi tarafından kız arkadaşı sokakta yürüyen Suat Gonçe’ye arkalarından yaklaşan saldırgan, silahla ateş edip kaçtığı görülüyor.

Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.