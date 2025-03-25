Şişli Belediyesi'ne Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in, ilçedeki kent lokantalarını kapattığı yönündeki haberler kamuoyunda yankı uyandırdı.

Ancak, İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı” iddiası doğru değildir.

Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir.

Şişli’deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."