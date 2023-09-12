Sevgiliye Sitemli Sözler:

"Sonsuz sevgi sözleriyle dolu bir ilişki vaat etmiştik, ama ne oldu o sözlere?"

"Bazen hissediyorum ki, sen sadece kendi dünyanda yaşıyorsun."

"İlgiyi zorunluluk sananlar, çaresizliklerini başka şeylere yüklerler."

"Birlikte geçirilen zamanların değeri, yoklukta düşünülür."

"Sana olan güvenimi, sessizliğimde kaybettim"

"Bensiz geçirdiğin zamanları, sensiz bıraktığın günlere say."

"Anlam vermek için beklediğin açıklamalar, gemiyle sonsuza açıldı."

"Sana güvenmeyi istiyorum, dediğimde her şey zor gelmeye başladı."

"Fazla emek harcamadan yoğurduğun hamurdan güzel ekmek mi çıkmasını bekliyorsun?"

"Sözlerin ve davranışların arasındaki tutarsızlık beni yoruyor."

"Sana her şeyimi verdim, ama bana her şeyini vermedin."

"Sadece biraz daha ilgi istemek, neden bu kadar zor geldi?"

"İlgisizlik hastalığım var benim, beni hasta etmeyin"

"Bu ilişkiye daha fazla emek vermelisin ya da sona gelmeyi düşünmeliyiz."

"Bazen kendimi sana daha fazla ihtiyaç duymakla suçluyorum. Belki de bu benim kendi güvensizliğimden kaynaklanıyor."

"Seninle daha çok zaman geçirmek istediğimi düşünüyorum, ama bazen sanki sen başka bir dünyadasın gibi hissettiriyorsun."

Arkadaşa Sitemli Sözler:

"Arkadaşlığımızın ne kadar değerli olduğunu hatırlatmak isterdim. Ama neyse."

"İhtiyacım olduğunda nerede olduğunu merak ediyorum."

"Sadece kendi işlerinle meşgul olduğunu hissetmek beni üzüyor."

"Arkadaşlar için buradayız, Ama arkadaşlığımız görmeyenler var."

"Arkadaş dediklerim, gerçekten de arkadaş mı?"

"Sürekli beni görmezden gelmekten sıkıldım."

"Söylediğiniz şeyleri yerine getirmenizi bekliyorum."

"Bana ihtiyacım olduğunda yanımda olmanızı beklerdim."

"Dostluk dediğimiz şey, sadece iyi günlerde değil, zor zamanlarda da var olmalıdır."

"Arkadaşlığımızda adil olmayan bir ilişki olduğunu düşünüyorum, daha fazla destek beklerdim."

"Ben her zaman senin için buradayım, lütfen aynısını yap."

"Seninle ilgilenmekten başka bir şey yapmıyormuş gibi hissediyorum."

"Bana gereken değeri vermiyorsun gibi hissediyorum, bu böyle devam edemez."

"Arkadaşlığımızda daha fazla dürüstlük ve açıklık bekliyorum."

"İki yönlü bir arkadaşlık istiyorum. Lütfen daha fazla iletişim kurmaya çalış."

"Arkadaşlar arasında saygı ve destek olmalıdır. Lütfen daha anlayışlı ol."

"Sadece ben değiliz, arkadaşlıkta karşılıklı çaba gereklidir. Daha fazla katkıda bulunmaya çalış."

Akrabaya Sitemli Sözler:

"Akrabalık bağımızı, komşularıyla karıştıranlar var."

"Oysa kimsenin yardımına ihtiyacım yoktu, değersizlik beni daha da zor duruma soktu."

"Sadece aradığımda hatırladığımı düşünüyorum."

"Her zaman yanımda değilse, aile olmanın kavramı değişmiştir."

"Yaptıklarım yok sayıldığında, soğukluğum daha da üşütecek."

"Sürekli eleştiri ve kontrol etme güdüsü birilerini neden mutlu ediyor?."

"Sürekli eleştirdiğinde beni düşündüğünü sananlar var."

"Biraz daha anlayış akrabalık ilişkilerini güçlendirir. Bunu henüz anlayamamışlara şaşırıyorum."

"Daha fazla saygı ve sevdi görmek aile hakkıdır."

"İlişkide çaba yoksa sonuçta yoktur. Aile olmayı çocuk oyuncağımı sandın.?"

"Akrabalık sadece kan bağına dayalı değil, ilgi ve sevgi de gerektirir."

"Sadece zor zamanlarımda yanımda olmanı değil, her zaman yanımda olmanı isterim."

"Akrabalık ilişkimizde daha fazla iletişim kurmalıyız, birbirimizin hayatında ne olup bittiğini bilmek önemlidir."

"Akrabalık bağımız önemliyse göster. Hani nerede o bağ?

" Bazen ihtiyacımız olan tek şey şefkat, yürekten söylenen sıcacık bir cümle .

"Mutlu olmadığın bir yerde, herkesi mutlu etmeni isteyen tuhaf bakışlar var.