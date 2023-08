Sivas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Mahalle Meclisi buluşmalarının bu haftaki adresi Mevlana Mahallesi oldu. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bölgeye kazandırılan ve yapılması planlanan hizmetler hakkında mahalle sakinlerine bilgiler vererek istek ve taleplerini dinledi.SİVAS (İGFA) - Bölgesel sorunları tespit etmek ve halkın taleplerine en uygun çözüm yollarını üretmek amacıyla Sivas Belediyesi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Mahalle Meclisi buluşmaları bu yılda devam ediyor.

Ethembey Parkı’nda düzenlenen açık hava toplantısında Mevlana, Çayyurt, Akdeğirmen ve Sularbaşı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şehre kazandırılan hizmetlere dair istişarelerde bulunarak vatandaşların sorularını yanıtladı.

Programa Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in yanı sıra; Başkan Yardımcıları Ahmet Duman, Levent Olgun, Bekir Sıtkı Eminoğlu, Kayhan Işık, Necmettin Yılmaz, Özbelsan Genel Müdürü Ahmet Kuzu, ilgili birim Müdürleri ile mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mahalle muhtarlarının yaptığı selamlama konuşmasının ardından söz alan Başkan Hilmi Bilgin; “Ben değil biz diyerek, katılımcı belediyecilik ilkesini düstur edinerek, ortak akıl ve istişareyle, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla dört buçuk yılı geride bıraktık. Bizi biz yapan kara sevdamız olan Sivas’a hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Zor günleri geride bıraktık. Pandemi süreci, Asrın Felaketi, ekonomik sorunları hep birlikte gördük yaşadık. Tüm bunlara rağmen hiçbir zaman mazeretin arkasına sığınmadık. Tüm mahallelerimize eşit hizmet götürebilmek, her bir hemşehrimize dokunacak hizmetleri hayata geçirebilmek için çalıştık. Bugün de tüm belediye ekibimizle birlikte huzurunuzdayız. Şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği, yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı, planladıklarımızı sizlere anlatacağız. Siz de eksikliklerimizi, istek ve taleplerinizi dile getireceksiniz. Hesap verilebilir belediyecilik anlayışıyla amasız, fakatsız sizlerin karşısındayız. Her şey yüzde 100 bitti, her şey çok güzel demek için burada değiliz. Hayat devam ettiği müddetçe yeni eksiklikler çıkacaktır. Bizler de bu eksiklikleri giderebilmek için, sizler için, şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kendi enerjisini üreten çevreci bir belediye olabilmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bilgin, “Şu ana kadar 4 mVA’lık güneş enerji santrallerimizi hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bununla birlikte enerji giderlerimizde de ciddi tasarruf yapmış olduk. Önümüzdeki süreçte de enerji üretimimizi 20 mVA’ya çıkararak tüm enerjimizi kendimiz üreteceğiz. Böylece enerji giderlerimizi sıfıra düşürmeyi planlıyoruz. Buradan yapılacak tasarrufla da şehrimize daha iyi hizmet edebilmek için bütçemizi ona göre planlayacağız. Kızılırmak Kolektör Hattı projemiz yaklaşık 300 Milyon TL değerinde bir ihale. Bir kısmı hibe bir kısmı Avrupa Birliği Projesi, kalan kısmı da Belediyemiz bütçesiyle hayata geçirilen bir proje. İçme suyu alanında geçtiğimiz yıl ciddi bir sorunu hep birlikte yaşadık gördük. Kasım ve Aralık ayında maalesef ki ciddi bir su sorunumuz oldu. Belki hemşehrilerimizi üzdük ama çok da bizden kaynaklı olmayan nedenlerle bir sorun yaşadık. Şundan emin olun ki tüm ekibimizle birlikte canımızı dişimize takarak sorunun giderilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın destekleriyle olabildiği kadar hızlı bir şekilde Pusat Özen Barajı’ndan 4 Eylül Barajı’na yaptığımız ishale hattının bir kısmı tamamlanmış oldu. O süreçte bizi anlayışla karşılayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz Projemizde 2. etap çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.