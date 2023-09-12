2004 yılında meydana gelen bir cinayet davası, sanıkların yeniden hakim karşısına çıkmasıyla devam ediyor. İddialara göre, bir tavuk firmasında plasiyer olarak çalışan bir kişi, boğazı kesilerek öldürülmüş ve çeklerle dolu çanta çalınmıştı. Bu vahim olayın sanıkları, "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" ve "gece vakti, birden fazla kişi ile silahla yağma" suçlarından yargılanıyor.

Suçlamaları reddeden sanıklardan Hakan F., şunları söyledi: "Tüm insanlığı öldürmüş gibi suçlanıyorum. Katil veya katiller yüzünden çocuğumu, işimi, ailemi ve evimi kaybettim. Üzerimdeki katil damgasını kaldırın. Ben bir katil değilim. Gerçek katil sokaklarda dolaşıyor. O katili bulup gereken cezayı vermezseniz, ben o sandalyeyi çekip ipe asmaya hazırım."

Davanın devamında mahkeme heyeti, Hakan F.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay, 10 Haziran 2004 tarihinde Kartepe'de yaşanmıştı. Bir tavuk firmasında plasiyer olarak çalışan 25 yaşındaki Murat Özdemir, iş yerine gitmek üzere kamyonete binmiş ve daha sonra defalarca bıçaklanarak boğazı kesilmiş bir şekilde ölü bulunmuştu. Suçlu veya şüpheliler, cinayetin ardından kamyonetteki para, çek ve senet dolu çantayı alarak izlerini kaybetmişti. Faili meçhul olarak başlayan dosya, 2021 yılında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne devredilmiş ve cinayet bürosu dedektifleri tarafından derinlemesine incelenerek Mustafa Ş. (43) ve Hakan F.'nin olaya karıştığı tespit edilmişti. Yakalanan şüpheliler mahkeme tarafından tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.