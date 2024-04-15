Geçtiğimiz günlerde İnegöl’de faaliyet gösteren lüks kafelerin önünden geçerken, tanıdığım bir işletmeciden içeriye giren gençlere söylediği şu söz ilgimi çekti; “Sizi gidi Gastro Kafeciler sizi, sırada bekleyemediniz yine geldiniz buraya değil mi?”

Gençler ise bu söze karşılık, “Evet abi ya bu kadar sıra mı olur? Çile vallahi”

BURFAŞ Kafe diye açılan sonra ise Gastro Kafe ismini alan yeni işletme öylesine sevildi ki, günün hemen hemen her saatinde hınca hınç doluyor.

Bunun bence birkaç nedeni var. Gelin şimdi o nedenlere bir bakalım.

-Sosyal alanlar noktasında ki eksiklikler

-Kafe ve restoranlarda ki fahiş fiyatlar

-Uluslararası markalara olan tepkiler

-Yeni nesil kafelere olan ilginin artması

Sebepler her ne olursa olsun Castro Kafenin İnegöl’e yakıştığı bir gerçek. Bursa’da ki Burfaş kafelerde, İnegöl’de ki Gastro Kafede günün neredeyse her saatinde dolup taşıyor. Bazen sırada 50 kişilik kuyruklar oluşuyor.

Lokanta olarak hizmet veren Gastro İnegöl’de, Gastro Kafe de İnegöl’de ciddi bir ihtiyaçmış. Bu nedenle bu hizmetin yaygınlaştırılması gerekiyor. İnegöl Belediyemiz bence Hikmet Şahin Kültür Parkı, Ahmet Türkel Çevre Yolu, Kanal İnegöl Bölgesi, Alanyurt ve Yenice’de de benzer uygulamaları hayata geçirmeli.

Eğer halk bu hizmeti sevmiş ve istiyorsa kimin ne dediğine, ne düşündüğüne bakılmaksızın bence harekete geçilmeli.

Bu sadece İnegöl için değil, Bursa içinde geçerli. BURFAŞ kafelerin sayısının 17 şubeye ulaşacağı açıklanmıştı. Malum Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey oldu. Duyumlarıma göre Bozbey BURFAŞ Kafe konseptini beğenmiş. Hali hazırda 5 olan sayının 17’ye çıkmasının önünde bir engel yokmuş gibi duruyor. Özellikle gençlerin çok sevdiği bu alanlar çoğalır.

Yazımızın dikkate alınmasını umar, saygılar sunarım…