Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Mustafa Bozbey, ilk meclis toplantısında 2 önemli karara imza attı. Bunlardan biri su fiyatlarına yapılan indirim, diğeri ise yabancı tabelaların Türkçeye çevrilmesi noktasında alınan karardı.

Mazbatasını alan Bozbey anlaşılan hızlı bir giriş yapmak istiyor. Öylesine büyük vaatler verdi ki seçmene, bunların hangi birini gerçekleştirecek, hep birlikte izleyip göreceğiz. Temennimiz büyük bir belediyecilik dersi versin ve ne söz verdiyse hepsini yerine getirsin.

Ben bugün en acil yapması gereken birkaç konuya temas etmek istiyorum.

Malum bütün şehir yasasından sonra Bursa’nın 17 ilçesinde ki birçok hizmet kolu Büyükşehir Belediyesine devredildi. Bunların en başında ise su ve kanalizasyon hizmetleri geliyor. Yine ana arterlerin sorumluluğu da Büyükşehirde. Park ve ulaşım gibi alanları saymıyorum bile.

İlçelerin son 5 yılda yaşadığı en büyük sorun, Büyükşehir’in sorumluluğunda olan bazı hizmetlerin aksaklığında ilçe belediyelerini araması. O’nların da bugüne kadar yaptığı en güzel şey, topu hep Büyükşehir belediyesine atmak oldu. Vatandaşlar kimi arayacağını, sorunu nasıl çözeceğini bilemediği için maalesef bugüne kadar çok sıkıntılar yaşandı.

Bu sebeple Başkan Mustafa Bozbey bu konuya kesinlikle el atmalı. Her ilçede Büyükşehir ofisi kurulması gerekiyor. Hali hazırda BUSKİ’ye bağlı binalarda bu ofisler kurulabilir.

Gelelim diğer çok önemli konuya…

Geçtiğimiz yıllarda start verilen altyapı yenileme çalışmalarının hızlandırılarak kısa sürede tamamlanması gerekiyor. Öncelikle bu çalışmalar bazı ilçelerde başlatılmıştı. Altyapısı en kötü olan İnegöl bunlardan biri. Başkan Aktaş döneminde bazı mahalleler tamamlandı. Diğer mahallelerinde beklentileri bu yönde.

Gazetemize gelen en büyük eleştiriler arasında ise hem kırsal mahallelerin hem de ilçelerde ki ana arter yolların bozuk olduğuna dair çokça eleştiriler var. Yine bunların acilen tespit edilerek sadece Gülümseyen Bursa değil, Gülümseyen İlçelerinde oluşturulması gerekiyor.

Ve gelelim diğer bir önemli konuya…

Malum Deprem bölgesi olan Bursa’da şehir nüfusu şişmeye devam ediyor. Deprem korkusu yaşayan vatandaşlar son yıllarda kendilerini kırsal mahallelere(köy) atmaya başladı. Bursa’nın bazı ilçelerinde insanlar kendi köylerinde bile ev yapamıyor. Neymiş efendim imar yok. İmar alanlarının revize edilmesi ve insanların kendi köylerine ev yapabilmelerinin önünün açılması gerekiyor. Umarım bu konuda da bir çalışma yapılır.

Vatandaşlarımızın talepleri geldikçe yazmaya devam edeceğiz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yaşanan sorunları dikkate almasını umar, saygılar sunarım…