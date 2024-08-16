Sağlıklı bir insan omurgasına arkadan bakıldığında baş, boyun, sırt ve bel düz bir hat şeklinde uzanır. Skolyozda ise omurga eğriliğinde bu hat bozulur ve omurga sağa ya da sola doğru eğilir. Medicana Sağlık Grubu doktorlarından Doç. Dr. Dilek Eker Büyükşireci, 9-17 yaş aralığındaki çocuklarda skolyozun önceden bilinmesinin hayati önem taşıdığını ifade ederek, açıklamalarda bulundu.

Bu belirtiler varsa çocuğunuz skolyoz olabilir

Skolyoza erken tanı koyulmamasının kozmetik problemlerin yanı sıra ciddi sağlık sorunlarına da yol açacağını dile getiren Medicana International Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Dilek Eker Büyükşireci, “Skolyoz büyüme çağındaki çocukların (9-17 yaş) geleceğini tehdit eden önemli bir sağlık problemidir. En sık genç kızlarda, ergenlik çağında, hızlı büyüme döneminde ortaya çıktığından büyüme gelişme cağındaki çocuklarımıza bu açıdan ebeveynler olarak dikkat edilmesi gerekir. Eğer zamanında tespit edilmezse kozmetik problemlerin yanında erişkinlikte bel-sırt ağrıları, kalp ve akciğer sorunları yaşanabilir. Büyüme gelişme cağındaki çocuklara arkadan baktığımızda omuzlar veya kalçaların yükseklikleri eşit değilse, ayakta dururken omurgada bir asimetri görülüyorsa ya da öne eğilirken sırtta hörgüç görünümü oluşuyorsa, çocuklarımız bel, sırt, boyun ağrısı yaşıyorsa anne ve babalarımız çocukta skolyoz olabileceği konusunda uyanık olmalılar. Skolyoz tanısı koyarken fizik muayenenin yanında skolyoz röntgeninden yararlanıyoruz. Skolyoz röntgeninde ‘cobb açısı’ dediğimiz eğrilik açısının 10 derecenin üzerinde olması çocukta skolyoz olduğunu gösterir” dedi.

“Skolyozda erken tanı çocuklarımızı ameliyattan kurtarıyor”

Erken tanı koyulan çocukların gerekli fizik tedavi yöntemleriyle ameliyata gerek kalmadan sağlığına kavuşabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Büyükşireci, “Genel olarak skolyoz hastalarının tedavisinde 3 yoldan biri izlenir. Eğrilik açısı 20 derecenin altında olan bireylerde belirli aralıklarda gözlem veya skolyoza özel egzersizlerden yararlanıyoruz. Bunlardan en bilineni schroth egzersizleridir. Eğrilik açısı 20-40 derece arasında ise korse kullanmak gerekir. Korse kullanımı ile skolyozun ilerlemesini durdurmak ve ameliyatsız tedaviyi sağlamayı hedefliyoruz. Cerrahi tedavi seçeneği ise genellikle 45-50 derecenin üzerindeki eğriliklerde gündeme geliyor. Tedavide hedefimiz çocuğumuzun büyüme evresini, eğrilik açısı 40 derecenin altında olacak şekilde tamamlamasını sağlamaktır. Nasıl ki erken tanı kanserde hayat kurtarıyor; skolyozda da erken tanı çocuklarımızı ameliyattan kurtarıyor. O nedenle tüm anne babalarımızın özellikle ergenlik döneminde çocuklarımızın büyümesinin ve boy uzamasının en yüksek olduğu dönemde skolyoz açısından dikkatli olması son derece önemlidir” diye konuştu.