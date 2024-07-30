Bir SMA hastası adına sahte bağış kumbarası düzenleyip 6 ayrı iş yerine bırakan dolandırıcı, duyarlı vatandaşların ihbarı ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğünün titiz çalışması sonrası suçüstü yakalandı. 51 yaşındaki dolandırıcı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İstanbul Valiliğinden aldıkları yasal izinle SMA hastası 18 aylık Miran Ali Vermez adına yardım toplamaya çalışan ailesi, bu çabalarına destek ararken Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir dolandırıcı ortaya çıktı. Razi U. (51) isimli şahıs, Miran Ali adına hazırladığı sahte bağış kumbaralarını Çerkezköy’de 6 farklı noktaya yerleştirerek insanları dolandırdı.

Yaklaşık 3 aydır Çerkezköy’deki çeşitli iş yerlerine koyduğu kumbaraları düzenli olarak boşaltan Razi U., esnafın dikkatli gözlemleri sonucunda yakayı ele verdi. Esnafın şüphelenip durumu polise bildirmesi üzerine Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başlattığı çalışma sonrası dolandırıcıyı suçüstü yakalayarak Çerkezköy Adliyesi’ne sevk etti.

Zanlı tutuklandı

Razi U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.