İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Smart Trade Coin” adlı kripto para alım/satım platformuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda 127 kişinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin yaklaşık 1 milyar dolar civarında haksız kazanç elde ettikleri belirtildi.

Emniyet güçleri, "SİBERGÖZ-42" adını verdikleri bir kripto operasyonu düzenledi. Operasyon, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından X üzerinden resmi olarak duyuruldu. “Smart Trade Coin” platformunun, “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği açıklandı.

1 milyar dolarlık haksız kazanç iddiası Dolandırıcıların yaklaşık 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettikleri ifade edilirken, Bakan Yerlikaya, “Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların peşindeyiz. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görev başında…” şeklinde konuştu.

Operasyonlar birçok şehirde gerçekleşti ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da operasyonlar gerçekleştirildi.

Güvenlik güçleri, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale de el koydu.