İSTANBUL (İHA) – Yudum ve Tohum Derneği’nin 4 sene önce başlattığı proje kapsamında geliştirilen yüksek verime sahip, yüzde 100 yerli ayçiçek tohumu Türk tarımına sunuldu.

Yudum ve Tohum Derneği’nin 4 sene önce başlattığı sosyal sorumluluk projesinde önemli bir başarı elde edildi. Milli olanaklarla geliştirilen, Türk topraklarında denemeleri gerçekleştirilen ve halihazırda ekilmekte olan ayçiçek tohumlarına göre daha verimli olduğu kanıtlanan YDM 2239 yerli ayçiçek tohumu Türk tarımının kullanımına sunuldu.

2021’de başlatılan Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi’nde, kamu, sanayi ve sivil toplum iş birliği içinde çalışarak sektörde örnek teşkil edecek bir sonuca imza attı. Projeye, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü başta olmak üzere ülke çapındaki farklı tarımsal araştırma enstitüleri teknik destek verdi. Yudum’un, Tohum Derneği iş birliğiyle 2021 yılında başlattığı Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi’nde verimli ve ülke iklim şartlarına dayanıklı yerli ayçiçek tohumu YDM 2239 tescil ettirildi ve çiftçilerin kullanımına sunuldu.

Yudum ve Tohum Derneği, 2021’de yüksek verimli yerli ayçiçeği tohumu geliştirmek ve çeşitliliği artırmak amacıyla yola çıktı. Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi’nde her yıl Türkiye’nin önemli ayçiçek üretim merkezlerinde; sırasıyla Trakya, Konya, Adana ve bu yıl Eskişehir’de deneme ekimleri yapıldı. Projeye dahil olan önder çiftçilerin yer aldığı bir çiftçi ağı oluşturuldu; bu ağda yer alan çiftçilere tohum desteği yanı sıra yüz yüze eğitim ve teknik uygulama desteği de sağlandı.

Yudum markasından ilham alınarak YDM 2239 ismi verilen tohumun Trakya, Konya ve Adana’daki deneme alanlarında ekimi yapıldı. Elde edilen bilgilere göre; hasat sonrasında yapılan analizlerde verimlilik ve yağ oranı açısından YDM 2239 en üst sırada yer aldı. Bu yeni tohumun hem sulanan alanlarda hem de kuru ekimde verimli olması en önemli özelliği olarak öne çıkıyor. Konya’daki denemelerde YDM 2239’un verimliliğinin dekarda 235 kilograma kadar çıktığı görüldü. Yağ oranında da yüzde 45’i yakalayan bir çeşit oldu. Projeye katkı veren kurumlardan elde edilen bilgilere göre; hastalık ve zararlılara karşı toleransının çok yüksek olması, YDM 2239’un bir başka özelliği. Bu sayede sene içerisinde gelişebilecek olağanüstü durumlara karşı daha dirençli ürün elde edilebileceği belirtiliyor. Bu tohumdan elde edilen ayçiçeği kafasının, diğer çeşitlere göre eğik olması güneş yanığı ve kuş zararına karşı önemli bir avantaj sağlıyor. YDM 2239’un, fiyat açısından da diğer çeşitlerden daha uygun olması itibarıyla çiftçiler tarafından tercih edileceği öngörülüyor.

Houmer Balazadeh: "Daha iyi bir yarının keşfinin mümkün olabileceğine inanıyoruz"

Yeni yerli tohum çeşidi YDM 2239’un tanıtım toplantısında konuşan Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Houmer Balazadeh, “Yudum olarak daha iyi bir yarının keşfinin mümkün olabileceğine inanıyoruz. Daha iyi bir yarın da ayçiçek tarımında kaynakların daha iyi kullanılarak verimliliğin artırılması demek. Bu anlayışla Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi’ne başladık ve dört yıldır Türkiye’nin en önemli ayçiçek üretim merkezlerinde üretici çiftçilerle buluşuyoruz. Sektörümüzde bir ilk olarak kamu, sivil toplum ve özel sektör iş birliğiyle kıymetli bir projeyi hayata geçirdik; yeni yerli tohum çeşidi YDM 2239’un tescilini alarak Türk çiftçilerinin kullanımına sunduk. 2021’den beri projeye dahil olan önder çiftçiler ile toplam 23 çeşit tohum denemesi yaptık. Her hasat dönemi sonunda alınan mahsullere analiz yaptık. Analizler sonunda çimlenme, yağ oranı, dekar başına verim gibi parametreler açısından en verimli olan YDM 2239’un tescilini almanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca yerli tohumu çiftçinin gündemine getirmeyi de başardık. Bundan sonra yerli tohum çeşitlerimizin tanıtımına da devam edeceğiz. Hedefimiz verimliliği ve dolayısıyla da yerli üretimi artırmak” ifadelerini kullandı.

Tanıtım toplantısında konuşan Tohum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kaya da YDM 2239 çeşidinin yerli üretimin artışına destek olacağını vurguladı. Kaya, “Savola Gıda Türkiye ile yürüttüğümüz Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi, Türkiye’deki ayçiçeği üreticilerine ve ülke tarımına önemli katkı sağlıyor. Projenin ilk yılında bir çiftçi ağı oluşturduk. Her yıl güçlenen çiftçi ağında şu anda toplam 1.000 çiftçi bulunuyor. Çiftçi ağına Trakyalı, Konyalı, Adanalı ve bu sene de Eskişehirli çiftçiler dahil oldu. Çiftçilere yüzyüze eğitim ve teknik uygulama ve yerli tohum desteği vermeye devam ediyoruz. Sektörün lideri Savola Gıda Türkiye ile yerli ayçiçeği üretimini artıracak bu projede iş birliği yapmaktan ve YDM 2239’u Türk tarımına kazandırmaktan dolayı mutluyuz” dedi.