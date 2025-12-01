2026 asgari ücret zammı için geri sayım başladı ve milyarlarca çalışanın dikkatleri Ankara’ya yöneldi. Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde birçok tahmin ortaya atılmaya başlandı. İslam Memiş, YouTube yayınında 2026 için öngörülerini paylaşarak yeni asgari ücretin oranlarını açıkladı.

“Bu rakamın üzerine çıkılamaz” dedi: 2026 asgari ücret tahminini paylaştı

Finans uzmanı İslam Memiş, geçmiş yıllardaki öngörüleriyle dikkat çeken isimlerden biri. 2026 yılı için asgari ücret artış oranını yüzde 20 ile 22 arasında değerlendirdi. Memiş, 2026 asgari ücret zammının bu aralıkta kalacağını vurgulayarak, belirtilen oranın üzerine herhangi bir artışın mümkün olmadığını ifade etti.

Artış Oranı ve Beklenen Yeni Asgari Ücret

Mevcut net asgari ücret: 22 bin 103 TL

%20’lik bir artış olması halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL’ye yükselecek

%22’lik bir artış (Memiş’in önerisi) gerçekleşirse, yeni asgari ücret 26 bin 966 TL olacak

%25’lik bir artış ile yeni asgari ücret 27 bin 629 TL’ye ulaşacaktır.

%30’luk bir artış durumunda yeni asgari ücret 28 bin 734 TL olacak.

%35 oranında bir artış gerçekleşirse, yeni asgari ücret 29 bin 839 TL'ye yükselecek.

%40’lık bir artış yapılması halinde yeni asgari ücret 30 bin 944 TL olacak

Milyonların gözü, önemli Aralık toplantısında

Asgari ücretle yaşamını sürdüren milyonlar, Komisyon’un Aralık ayında gerçekleştireceği toplantının sonucunu dört gözle bekliyor.

Enflasyon, bütçe dengesi ve ekonomik durum, artış oranının belirlenmesinde önemli rol oynayacak.