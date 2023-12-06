Öncelikle şifayı kapmışsanız ufak bir geçmiş olsun dilemek isterim. Bildiğiniz üzere havalar soğumaya başladı giyindiklerimize dikkat etmeliyiz. Bir sıcak bir soğuk olan hava kararsız insan misali tüm dengelerimizi alt üst etti. Şimdi asıl konuşmak istediğim kesim şifayı kapmış olanlar. Bende onlardan biriyim maalesef ki ama bizde çözümler tükenmez.

Öncelikle kendimizi sıcak tutmaya çalışacağız. Boşverin diğer insanlar şıkır şıkır giyinsin biz lahana gibi giyinip çıkacağız. Çünkü bizim önceliğimiz hastalığı en kolay şekilde atlatmak. Onlara da ufak bir uyarı vermiş olayım lütfen güzellik uğruna sağlığınızdan olmayın. Boğaz kuruluğu, öksürük, akmayan burun akıntısı ya da tıkanıklığı bunlar küçük ama insanı konfor alanından çok uzağa iten şeyler.

Bana kalırsa en kötüsü boğazdaki o kuruluk ve onu takip eden gıcık. Bilirsiniz ki bu gıcıkta bizi ya gece uykusunda yakalar ya da sessiz olunması gereken ortamlarda. Örnek veriyorum : ders, kütüphane, iş semineri, toplantılar. İşte burada devreye bu boğaz kuruluğunu ve akabinde gelen gıcığı önlemek için ufak tavsiyeler vereceğim.

Soğuk Algınlığı

Öncelikle tabii ki bir hekimle görüşmenizi tavsiye ederim ama sizde benim gibi inatçı kendim geçiririm kesimindenseniz vay halinize. Alerji durumunu göz ardı ederek yazıyorum. Boğaza iyi gelen boğazı yumuşatan şeylerden birisi zencefil, limon ve bal. Böyle bitki çaylarından içebilirsiniz.

Kekik çayı da aynı zamanda çok iyi gelir üstüne bol limon sıkarak tüketmeniz faydanıza olacaktır. Aynı zamanda bal eklemekte boğaz kuruluğuna çok iyi gelir. Nane limona değinmiyorum bile. Bol bol sıcak içecekler tüketin ama vur deyince de öldürmeyin her şeyin bir dozu vardır biliyorsunuz. Onun haricinde yine uzman bir hekime danışmanızı öneririm. Şurup ve boğaz spreyi veriyorlar genelde. Boğazınız kuruduğunda o spreyi sıkıp şurubu içmek sizi rahatlatacaktır. Geceleri uyurken de kendinizi olabildiğince sıcak tutun. İnce şeyler giyinip tekrar üşüyüp daha da ağırlaştırmayın durumunuzu.

Soğuk Algınlığı Tedavisi

Burun akıntısına herhangi spesifik bir şey diyemeyeceğim. Burnunuzu silmekten çekinmeyin herkes hasta onlarda yapıyor öyle düşünün. Sigara kullanıyorsanız bu dönemde içmemeye özen gösterin. Maske takın ki sizden de diğer insanlara geçmesin ya da tam sizinki geçmişken diğer hasta insanlardan size bulaşmasın.

Özellikle sigara içenlerin en dikkat etmesi gereken konu sigarayı olabildiğince azaltmak hatta bu dönemde hiç tüketmemek çünkü boğaz ağrısını daha da arttırıp öksürüğün geçme süresini uzatmaktadır. Bol bol dinlenmeyi kendinize zaman ayırmayı ve mantalitenizi korumayı unutmayın ve en önemlisi de bir hekime görünmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Sağlıkla kalın.