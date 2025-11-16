Muğla’nın Menteşe ilçesinde kliniği bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aylin Karalezli, kış aylarında göz enfeksiyonlarının artış gösterdiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Karalezli, "Kış aylarında soğuk hava, kapalı ortamlar ve viral enfeksiyonların artışı sebebiyle bazı göz enfeksiyonları daha sık görülür. Özellikle bunlardan en yaygın olanı adenovirüslere bağlı viral konjonktivitlerdir. Nezle ve grip sonrası ortaya çıkar. Kızarıklık, sulanma, yanma, şişlik ve ışık hassasiyeti sık görülür. Oldukça bulaşıcıdır. Aile ve iş ortamlarında hızlıca yayılabilir" dedi.

"Kışın bir diğer sık gördüğümüz, özellikle çocuklarda ve kapalı okul ortamlarında bakteriyel konjonktivitlerdir. Bunlarda da gözlerde yoğun çapaklanma, kızarıklık, göz kapaklarında şişme ve ağrı şikayetleri olur" diyen Karalezli, soğuk havaların artmasıyla cilt bariyerinin kurumasının kapak kenarındaki yağ bezelerinde tıkanıklıklara neden olduğunu ve bunun kirpik dibi iltihaplarını artırdığını belirtti.

Prof. Dr. Karalezli, "Bu kirpik dini iltihapları genellikle kroniktir. Uygun bakım yapılmazsa sıklıkla nükseder. Ayrıca göz kuruluğuna bağlı enfeksiyonlar da soğuk hava, klima ve ısıtıcı kullanımının artmasıyla daha sık görülür" dedi.

Nelere dikkat edilmelidir?

Prof. Dr. Karalezli, göz sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"En önemli korunma yöntemi, göze temas etmeden önce ellerimizin çok temiz olmasıdır. Gözlerimizi ovalamaktan kaçınmalıyız. Ortak eşya kullanımında havlu, yastık kılıfı, göz makyaj ürünleri, lens solüsyonları ve lens kaplarını oldukça temiz tutmamız gerekir. Lens ile asla uyumamalı, lensi suyla temas ettirmemeliyiz. Lens kabı içindeki Solüsyonları hergün tazeleyerek kullanmalıyız. Makyajımızı temizlemeye özen göstermeliyiz"

Karalezli, "Grip ve nezlede viral konjonktivit sık görüldüğü için göz sulanması ve kızarıklık başladıysa el temasından kaçınmalıyız. Ortam ısıtmasında kullanılan klima ve ısıtıcılar göz yüzeyini kuruttuğu için bu dönemlerde yapay gözyaşını daha sık kullanmalıyız" dedi.

Evde yapılan yanlış uygulamalara dikkat!

Karalezli, sıcak kompresin her durumda doğru olmadığını vurgulayarak, "Sıcak kompres bazı durumlarda faydalı olabilir. Kirpik dibi iltihabına bağlı arpacık gibi vakalarda sıcak kompresin olumlu etkisi vardır. Çünkü çayın içeriğindeki teofilin maddesi ödemi giderir, sıcaklık da kirpik dibindeki yağ bezlerinin uçlarını açar. Ancak her enfeksiyonda sıcak kompres doğru bir tedavi yöntemi değildir. Mutlaka hekime danışarak uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Hekime danışmadan ilaç kullanılmamasına dikkat çeken Karalezli, "Bazı viral enfeksiyonlarda soğuk kompres uyguluyoruz. Mutlaka hekim kontrolü dışında ilaç kullanımını asla önermiyoruz. Çünkü bazı kortizonlu ilaçlar enfeksiyonların daha da ilerlemesine sebep olabilir. Antibiyotik kullanımında da direnç geliştirmemek için doğru antibiyotiği doğru miktarda göze uygulamak gerekir. O yüzden mutlaka hekim kontrolünde yapılmalıdır" dedi.