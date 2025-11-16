Sezonun ilk yarısının tamamlanmasına bir hafta kala grubunda liderlik koltuğunda yer alan Orhaniyespor, hedefine emin adımlarla ilerlerken camiada büyük bir heyecan yaşanıyor.

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan kulüp yöneticisi Erkan Baltürk, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen sene yarım kalan hikayemizi bu sezon tamamlamaya kararlıyız. Bu kente, İnegöl’e bu büyük sevinci yaşatacağız.”

Orhaniyespor, aldığı bu net galibiyetle serisini sürdürerek şampiyonluk yürüyüşüne hız kesmeden devam ediyor.