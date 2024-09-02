Bu yıl 6-7-8 Eylül 2023 tarihinde kutlanacak Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne Söğüt halkı hazır. Yılın ilk 8 ayında 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan gelen Söğüt’te şenlik heyecanı yaşanıyor

Bilecik’i Söğüt ilçesinde her yıl her yıl Eylül ayının 2’inci haftası kutlanan Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri bu yıl 6-7-8 Eylül 2023 tarihinde kutlanacak. 6 Eylül günü Ertuğrul Gazi Türbesi ziyareti ile başlayacak olan şenlikleri, Türk Büyükleri Anıtına çelenk sunumu ile devam edecek. Bu yıl şenlikler öncesi ilçe halkı herkesi Söğüt’e davet etti. 8 ayda 2 milyon ziyaretçi ulaşan Ertuğrul Gazi Türbesi’nde tatlı bir telaş başladı. Türbe etrafında düzenlemeler yapılırken, amaç hafta sonu gelecek binlerce kişiyi iyi bir ev sahipliği yapmak.

"Bugüne kadar 2 milyon ziyaretçiyi ağırladık"

Türbe görevlisi Belgin Özkan, Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri hazırlıkların sürdüğünü anlatarak, "Bu senenin son 1 ayında yoğunluğumuz katbekat arttı. Bugüne kadar 2 milyonu gecik ziyaretçiyi ağırladık burada. Yurtiçi, yurtdışı birçok ziyaretçimiz oldu. Eylül ayında 6’sında başlayan törenlerimiz 7 ve 8 olarak devam edecek onların hazırlığını sürdürmekteyiz şu anda ve yoğunluğumuz hala devam etmekte. Genel olarak yurtiçinde şu anda aile ziyaretçilerimiz yoğunlukta. Tur ziyaretçilerimiz daha çok Mayıs ve Eylül ayında yoğunluk yaşıyoruz turlar olarak. Yurtdışından da Pakistan, Hindistan özellikle bu iki ülkeden çok fazla ziyaretçi ağırlıyoruz" dedi.

"Ertuğrul Gazi’yi anmak, o coşkuyu yaşamak isteyen tüm ziyaretçiyi buraya davet ediyorum"

Türbe görevlisi Belgin Özkan son olarak, "Şenliklerimiz Cuma günü resmi açılış ile başlar. En coşkulu günü cumartesi günüdür. Yörük karşılama törenlerimiz ayrıca güreş ekiplerimiz, folklor ekiplerimiz, mehter takımı, askeri mızıkamız ve konserimiz ile birlikte, Pazar günüde devlet erkânının katılımıyla tören alanımızda Yörük törenlerimiz sürmekte. Bu Yörük törenlerimize tüm Türkiye’yi tüm ziyaretçilerimizi Ertuğrul Gazi’yi anmak isteyen o coşkuyu yaşamak isteyen tüm ziyaretçiyi buraya davet ediyorum" dedi.

"İzmir’den sırf burayı görmek için geldim"

Şenlikler öncesi Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret eden Nilgün Uğurlu, "İzmir’den sırf burayı görmek için geliyorum. Çok beğendim, çok güzelmiş. Ekibi de gördüm, askerlerimizi de gördüm çok mutlu oldum. Nöbet değişimini de gördüm çok mutlu oldum" dedi.