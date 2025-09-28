Bilecik’in Söğüt ilçesinde İtfaiyecilik ve Yangından Korunma Haftası kapsamında, etkinlik düzenlendi.

İtfaiyecilik ve Yangından Korunma Haftası kapsamında, Söğüt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile bir firma İş Sağlığı ve Güvenliği Ekibi iş birliğiyle öğrencilere yönelik yangın güvenliği etkinliği düzenlendi. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut’un da katıldığı etkinlikte, öğrencilere yangından korunma yöntemleri ve yangın ekipmanları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Program kapsamında yangın çeşitlerini daha etkili şekilde anlatmak amacıyla 3 boyutlu sanal gerçeklik (VR) deneyimi kullanıldı. Öğrencilerin yoğun ilgisini çeken VR uygulamasının yanı sıra, etkinlikte bilgilendirici broşürler ve yangın konulu boyama kitapları dağıtıldı.

Başkan Durgut, "Etkinliğin amacı çocuklarımızda yangın farkındalığını artırmak" dedi.