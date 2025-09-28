Bursa’da farklı kostümler giyip toplumsal meselelere dikkat çekerek tanınan tiyatro sanatçısı Bahtiyar Keskin, uzun bir aranın ardından Filistin’e destek olmak için ortaya çıktı.

Daha önce kartal, arı, ayı ve kaplumbağa gibi kostümler ile toplumda farkındalık oluşturan Bursalı tiyatro sanatçısı Bahtiyar Keskin bu defa Filistin’e destek için ortaya çıktı.

Keskin, alev desenleriyle süslenmiş kostümüyle Bursa surlarının önünde Filistin bayrağını dalgalandırıp dünyaya seslendi ve Tahtakale Çarşısı’ndaki tarihi çınar ağacının altında bağlama çalıp Filistin için bestelediği türküyü söyledi. Performansı sırasında Filistin bayrağını dalgalandıran sanatçı, Filistin’in yanında olmayanları sert sözlerle eleştirirken, bağlama ile seslendirdiği türküde "hey Amerika çek elini masumdan, Bir Türk’ü deviremezsin" sözlerine yer verdi.

Keskin, "Bin yıllık Osmanlı’nın başkenti Yeşil Bursa’dan sesleniyorum. Filistin’e karşı çıkan Amerika ve İsrail’i protesto ediyorum. Bütün dünya benim gibi protesto ederse, Filistin’deki çocuklar gibi onlarda aç kalacak" dedi. Keskin, "Sanat, sadece eğlendirmek için değil; adalet ve insanlık için de bir ses olmalıdır. Filistin halkının yaşadığı acıya sessiz kalmak vicdana sığmaz" ifadelerini kullandı.