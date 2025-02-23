Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün projesi olan kısırlaştırma karavanı ile can dostlarının yanında olunuyor. İzmit 42 Evler’de yer alan kısırlaştırma karavanı sayesinde Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’na ulaştırılmakta güçlük çekilen sokak kedileri muayene ediliyor, kısırlaştırma ve aşılama çalışmaları yapıyor.

Kısırlaştırma hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların öncelikle ilçe belediyesinden kedinin sokak hayvanı olduğuna dair bir belge alması gerekiyor. Operasyon sonrası kedinin bakımını üstlenecek olan kişi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçerek randevu alabiliyor. Ayrıca aşı ve gerekli olduğunda tedavileri de yine Büyükşehir tarafından karşılanıyor.

Kısırlaştırma karavanında kediler, ön hazırlık denilen işleme tabi tutuluyor. Steril bir ortamda genel anestezi altında ameliyatı gerçekleşen kedilere işlem sonrası iç ve dış parazit uygulamaları, kuduz aşıları ve antibiyotik uygulaması da yapılıyor. Kısırlaştırılan kedi ayırt edilmesi için kulağı işaretlenerek vatandaşa teslim ediliyor. Kedinin bakımını üstelenen kişi, uygulama sonrası 7 günlük süreçle ilgili bilgilendirildikten sonra tesisten ayrılıyor. Her gün ortalama 20 kedinin kısırlaştırıldığı karavandan faydalanan vatandaşlar hizmetten son derece memnun kalıyor.

Mahallesinde baktığı kediyi kısırlaştırmak için karavanı tercih eden Ümit Yasan, "Çok kolaylık gösterdiler, randevu ile geldim, kediyi kısırlaştırdım ve gidiyorum. Özel veterinerlerde işlem ücreti fazla olduğundan Büyükşehir’i tercih ettik" dedi.