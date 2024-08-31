Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler gündem yaratırken tepkileri de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de sokak ortasında cinsel ilişkiye giren bir çifte ait görüntülerin yankıları sürerken benzer görüntüler İstanbul, Kocaeli ve Zonguldak illerinde de geldi. Görüntüler görenleri şaşkına çevirdi.

Sokak ortasında cinsel ilişki yaşayan çiftlere ait görüntüler peş peşe farklı illerden gelince sosyal medyada gündem yarattı.

İzmir'de sahilde çevresine aldırış etmeden yakınlaşan bir çifte ait görüntüleri İstanbul, Kocaeli ve Zonguldak illerinde benzer anlar takip etti.

İstanbul'da sahilde, Kocaeli'nde ormanlık bir park alanında ve Zonguldak'ta ise sahilde çiftler cinsel birliktelik yaşarken çevredekilerin kameralarına yansıdı.

O anlara sosyal medya kullanıcılarının tepkileri gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ne oluyor bu insanlara böyle? Yeni bir akım mı bu?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnsanlara anlam vermek mümkün değil" yorumunu ekledi.