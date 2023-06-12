Bursa’da sokak ortasında karşılaşan husumetliler, bellerindeki silaha sarıldı. Araçların arkasına gizlenen iki kişinin silahlı çatışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesinde meydana geldi. Gündüz saati 16 BCA 531 plakalı motosiklet sürücüsü M.D.N. (27) ile aralarında husumet bulunan D.B.I. (24) sokakta karşı karşıya geldi. M.D.N., belindeki silahı çekerek D.B.I.’yi sol dizinin altından yaraladı. İki husumetli araçların arasına gizlenerek bir birlerine silah doğrultma anları ise, cep telefonu kameralarına yansıdı.

D.B.I., motoru olay yerinde bırakan yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya müdahale ederken, M.D.N.’nin üzerindeki silaha el koydu.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.