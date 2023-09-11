İstanbul'un kalabalık semtlerinden biri olan Taksim, son zamanlarda bir olayla gündeme geldi. Gece saatlerinde meydana gelen bu olayda, Taksim Camii'nin yan sokağında bulunan iki genç, oldukça dikkat çekici bir davranışta bulundular. İki genç, şortlarını yarıya kadar indirip, bu anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Ancak bu olay sadece gençlerin kendi aralarındaki bir şaka gibi görünmedi. Çünkü çevrede bulunan bir vatandaş bu ilginç sahneyi cep telefonu kamerasıyla kaydederek görüntüledi. Ardından, bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük bir tepkiyle karşılandı.