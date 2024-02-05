Olay, dün akşam saatlerinde Hacı Halil Mahallesi Adliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda arkadaşlarıyla birlikte yürüyen 2 genç arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 2 genç tekme tokat kavga etti. Kavgaya diğerleri de dahil oldu. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga anında yere düşen gencin yumruklandığı, olaya karışan 2 kişinin de koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Kavga sırasında bacağından bıçaklandığı öğrenilen Onur D.'nin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA