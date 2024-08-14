%45 yağ, %33 oranında ise yağ içermektedir. Moments’ın zarif paketleri ise, hem kendini özel hissetmek hem de sevdiklerine özel hissettirmek isteyenler için özenle tasarlanmıştır. Gurme zevkleri olanlar için çikolatanın en ince halini sunan Milango Moments’ta, gerçek portakal parçacıkları bitter çikolatanın nefis tadıyla harmanlandı.

Milango Çeşitleri: Portakallı

493.0

kcal

100 Gram 1 Adette 19.72 kcal ve 4 gr vardır. 1 Porsiyonda 123.25 kcal ve 25 gr vardır. 1 Pakette 374.68 kcal ve 76 gr vardır.

Besin Değeri 100 Gramda Günlük Değer* Kalori 493 kcal % 23.8 Karbonhidrat 46 g % 14.8 Lif g % 26.3 Protein g % 12.8 Yağ 33 g % 51.2 Doymuş Yağ 21 g Tuz 0.1 g % 1.7 Şeker 45 g % 151.0 Sodyum 21 g % 870.8

* Yüzdelik(%) günlük değerler, günlük 2075 kalorilik bir yetişkin diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya az olabilir.

Kalorisinin büyük kısmını (%59) yağdan alan Şölen Milango Moments Portakal Parçalı Bitter Çikolatayı kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.

1 Adet (4 gr) yaklaşık 20 kcal kalori içerir, 0.26 gr protein, 1.82 gr karbonhidrat ve 1.33 gr yağ bulunur ve 0.16 porsiyona eşittir.

(4 gr) yaklaşık 20 kcal kalori içerir, 0.26 gr protein, 1.82 gr karbonhidrat ve 1.33 gr yağ bulunur ve 0.16 porsiyona eşittir. 1 Porsiyon (25 gr) yaklaşık 123 kcal kalori içerir, 1.6 gr protein, 11 gr karbonhidrat ve 8 gr yağ bulunur ve 6 Adete eşittir.

(25 gr) yaklaşık 123 kcal kalori içerir, 1.6 gr protein, 11 gr karbonhidrat ve 8 gr yağ bulunur ve 6 Adete eşittir. 1 Paket (76 gr) yaklaşık 375 kcal kalori içerir, 4.86 gr protein, 35 gr karbonhidrat ve 25 gr yağ bulunur ve 3.04 porsiyona eşittir.

Şölen Milango’nun en yenilikçi ürünü Moments, Milango çikolatasından gelen eşsiz lezzetinin yanı sıra, göz kamaştıran zarif tasarımı ve benzersiz şekli ile bambaşka bir deneyim sunar. İnce ve kıvrımlı formuyla bugüne kadar bilinen diğer tüm çikolatalardan ayrılır.

Kullanım Önerileri

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Menşei

TÜRKİYE

İçindekiler

Bitter Çikolata (%87 ) (Şeker, kakao kitlesi, kakao yağı, kakao tozu, süt yağı, aroma verici, emülgatör (ayçiçek lesitini) ,tuz). Portakal parçacığı (%13)).Bitter çikolata min. %50 kakao kuru maddesi içermektedir.

Alerjen Uyarısı

Süt ürünleri içerir. Eser miktarda Antepfıstığı, fındık , badem, yerfıstığı, ceviz, buğday gluteni, soya lesitini, susam vb. tohum, yumurta ve/ veya ürünleri içerebilir.

Saklama Koşulları

Serin ve Kuru ortamda muhafaza ediniz

Gıda İşletmecisi / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı

ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.

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