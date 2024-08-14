Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı bültene göre, 2023 yılında Türkiye genelinde 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti. Tekirdağ, bu dönemde 45 bin 182 kişi göç vererek Trakya bölgesinde en fazla göç veren il oldu. Edirne’de bu rakam 17 bin 181, Kırklareli’de ise 14 bin 336 olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde iller arası göç eden nüfus oranı, 2007-2008 döneminde yüzde 3,18 iken, 2023 yılında yüzde 4,04’e yükseldi. Göç eden nüfusun yüzde 47,9’unu erkekler, yüzde 52,1’ini ise kadınlar oluşturdu. İstanbul, 412 bin 707 kişi ile en fazla göç alan il oldu.