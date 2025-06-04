İstanbul semaları bir kez daha SOLOTÜRK’le şaha kalktı. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı F-16 gösteri ekibi, İstanbul’un Fethi kutlamaları kapsamında Yenikapı semalarında unutulmaz bir gösteri gerçekleştirdi. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı'nın kontrolündeki savaş uçağı, yaptığı yüksek manevralarla gökyüzünde adeta dans etti.

İzleyenlerin yüreklerini ağzına getiren gösteri, bu kez kokpit kamerasından kaydedildi. Uçağın içinden yansıyan görüntüler, pilotun yaptığı akrobatik manevraları anbean gözler önüne sererken, heyecanı ekran başına taşıdı. Saniyeler içinde dik açıyla yükselen, ardından sert dönüşlerle İstanbul semalarını titreten jet, hem profesyonelliğiyle hem de estetiğiyle izleyenleri büyüledi.