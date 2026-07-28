İnegöl Belediyesi tarafından ilçenin geleceğine yönelik önemli yatırımlardan biri olarak hayata geçirilen ve şehrin ilk yerinde kentsel dönüşüm uygulaması olan Turgutalp Kentsel Dönüşüm Projesinde çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Vatandaşların daha güvenli, modern ve konforlu yaşam alanlarına kavuşmasını hedefleyen projede, farklı etaplarda eş zamanlı çalışmalar yürütülüyor. Projenin ilk etabında inşaat faaliyetleri sürerken, 2. ve 3. etaplarda yapılaşma öncesi önemli bir aşama olan zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Zemin güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların tamamlanmasının hemen ardından 2. ve 3. etaplarda temel imalatlarına geçilmesi planlanıyor. Böylece dönüşüm sürecinde yeni bir aşamaya daha ulaşılmış olacak.

1. ETAPTA İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Turgutalp Kentsel Dönüşüm Projesinde ilk etapta sırasıyla; tahliye ve yıkım süreçlerinin ardından temel atılmış ve inşaat süreci başlamıştı. Binaların yükseldiği 1. Etapta gelinen noktada inşaat çalışmaları devam ediyor.

2. VE 3. ETAPLARDA TEMEL ÖNCESİ HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Proje kapsamında 2. ve 3. etaplarda gerçekleştirilen tahliye ve yıkım çalışmalarının ardından zemin iyileştirme sürecine geçildi. Yapıların sağlam ve uzun ömürlü olması açısından büyük önem taşıyan bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte temel çalışmalarına başlanacak.