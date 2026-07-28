Olay, saat 16.00 sıralarında Akhisar Mahallesi 197. Sokak’ta bulunan bir sitede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki Kadir Tohum bir anda ortadan kayboldu. Çocuğun kaybolduğunu fark eden ailesi ve yakınları, Kadir’i bulabilmek için çevrede arama yapmaya başladı.

Yaklaşık bir saat süren arama çalışmalarının ardından minik Kadir, sitenin yüzme havuzunun içerisinde hareketsiz halde bulundu. Çocuk havuzdan çıkarılırken, sitede ikamet eden Acil Servis Uzmanı Timur Saraç tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Kadir’e kalp masajı yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Anne ve babanın yürek yakan feryadı

Kadir’in ölüm haberini alan annesi Ş. ve babası M. Tohum büyük üzüntü yaşadı.

Sinir krizi geçiren acılı anne, hastanenin müdahale odasının girişinde gözyaşlarına boğularak “Kadir çık annem oradan” diye feryat etti.

Anne ve babanın yaşadığı büyük acı yürekleri dağlarken, 2 yaşındaki Kadir’in ölümü yakınlarını yasa boğdu. Çocuğun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.