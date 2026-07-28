CHP İnegöl İlçe Başkanlığı'nda siyasi dengeleri değiştirecek nitelikte bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İlçe Başkanı Zemci Şahin'in yönetim kurulunda görev yapan 17 üyeden 14'ü istifa etme kararı aldı. İddialara göre istifa eden 14 yönetim kurulu üyesinin daha sonra Yeni Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Bu gelişmenin gerçekleşmesi halinde CHP İnegöl İlçe Başkanlığı'nın mevcut yönetiminde yalnızca İlçe Başkanı Zemci Şahin ile Armağan Dursun ve Levent Cirit'in kalacağı öğrenildi.

CHP İnegöl İlçe Başkanlığı'nda yaşanan bu gelişmelerin önümüzdeki günlerde nasıl bir sürece dönüşeceği ve parti yönetiminin konuya ilişkin nasıl bir yol haritası izleyeceği merakla bekleniyor.