Renkli görüntülere sahne olan buluşmada çocuklar, oyunlar oynayarak keyifli ve unutulmaz bir gün geçirdi.



Kulüp yöneticileri ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklarla çeşitli oyunlar oynanırken, neşe ve kahkaha dolu anlar yaşandı.

Çocukların mutluluğu etkinliğe damga vururken, Kafkasspor camiası saha dışındaki sosyal sorumluluk çalışmalarına da önem vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Bir çocuğun yüzündeki tebessüm, atılan en güzel goldür." anlayışıyla hareket ettikleri belirtilerek, toplumsal dayanışmayı güçlendiren projelerin devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca organizasyonda emeği geçen gönüllülere ve kendilerini sevgiyle karşılayan çocuklara teşekkür edilerek, benzer sosyal sorumluluk projelerinin önümüzdeki dönemde de sürdürüleceği kaydedildi.