Turgutalp mahallesinde meydana gelen kazada devrilen motosikletten düşen 2 kişi yaralandı.

Kaza Turgutalp mahallesi Kemalettin Samipaşa caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Serhat Ö.(34) yönetimindeki 16 AJD 020 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kaza sonucu sürücü ve arkasındaki Abdullah A.(17) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Seher Yaşa