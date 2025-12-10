Havaların soğumasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mine Altun Dikici, bazı kişilerde enfeksiyonun ilerleyerek zatürreye neden olabildiğini söyledi. Dikici; "Kış aylarının gelmesiyle birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış görüyoruz. Hastalığı çoğu kişi hafif üst solunum yolu rahatsızlığı ile atlatırken, bazı kişilerde enfeksiyon, alt solunum yollarına, hatta akciğere ilerleyerek zatürreye, yani akciğer dokusunun iltihaplanmasına neden olabiliyor. Akciğer enfeksiyonları açısından şu kişiler daha fazla risk altındadır; Özellikle 65 yaş üzeri bireyler, astım ve KOAH gibi kronik akciğer hastalığı olanlar, sigara içenler, kalp-damar hastalığı, diyabet, böbrek veya karaciğer hastalığı bulunanlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde hastalık daha ağır seyredebiliyor ve zatürre gelişimi daha sık görülüyor" diye konuştu.

Ne zaman göğüs hastalıkları uzmanına başvurmak gerekir?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mine Altun Dikici, 3 günden uzun süren ateş, nefes darlığı, göğüs ağrısı, koyu renkli veya kanlı balgam olması durumunda bir göğüs hastalıkları uzmanına mutlaka başvurmak gerektiğine dikkati çekti ve şöyle konuştu: "Ancak ileri yaşta hastalık her zaman ateş ve öksürükle ortaya çıkmayabilir. Bunun yerine halsizlik, iştahsızlık, bilinç değişikliği veya genel durumda bozulma görülebilir. Bu açıdan dikkatli olunmalıdır. Risk grubundaki kişilerin daha erken dönemde hastaneye başvurması ve değerlendirilmesi gerekir" dedi.

Hastalıktan korunmada bunlara dikkat edilmeli

Risk altındaki kişileri korumanın en etkili yollarından birinin aşılama olduğunu ifade eden Dikici, aşı dışında hijyen ve kalabalıkta maske kullanmak, iyi beslenme ve bol sıvı tüketmek gibi önerilerde de bulundu. Dikici; "Kış aylarında grip aşısı ve zatürre aşısı yaptırılabilir. Aşılama dışında da ellerin sık yıkanması, kalabalık ve kapalı ortamlarda maske kullanmak, hasta kişilerle yakınlaşmaktan kaçınmak, odaları düzenli havalandırmak, sigaradan uzak durmak, bol sıvı tüketmek ve düzenli uyku-beslenme alışkanlıklarına sahip olmak, solunum yolu enfeksiyonu riskini belirgin şekilde azaltır" şeklinde konuştu.