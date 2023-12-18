Fatih’te Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olduğu kaza sonrası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, kazada hayatını kaybeden Yunus Emre Göçer’in eşi Öznur Göçer’i telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

Fatih’te Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hasan Shekh Mohamud’un motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olduğu kaza sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu olayında yeni bir gelişme yaşandı. Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Göçer ailesinin avukatı Iyaz Çimen’in ofisine ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Yunus Emre Göçer’in eşi Öznur Göçer’in de bulunduğu ofiste, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, telefonla arayarak Göçer ailesine taziyelerini iletti. Öznur Göçer’in teşekkür ettiği görüşmede Hasan Şeyh Mahmud, "Ben Somali Cumhurbaşkanıyım. Mohammed Hassan’ın babasıyım. Acınızı paylaşıyorum. Başsağlığı diliyorum. Bütün kalbimiz sizlerle. Bunu bilmenizi istiyorum. Türkiye adaletine ve Türk adalet sistemine güvenimiz tamdır, saygımız da sonsuzdur. Her şey gerektiği gibi devam edecektir, bütün süreçler ve bütün prosedürler. Ben sadece bir baba olarak size duygularımı, başsağlığı dileklerimi iletmek istedim. Ayrıca eşim de aynı duygularla ve aynı dileklerini size iletmemi istedi. Benim arama sebebim budur. Allah rahmet eylesin diyoruz ve onun için dua ettiğimizi bilmenizi istiyoruz" şeklinde konuştu.