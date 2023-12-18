Geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçmek için iki kere sandık başına gitti. Tarihi önem taşıyan seçimlerle ilgili anket firmaları da büyük bir sınav verdi. İlk tur ve ikinci tur tahmini tutmayan ORC firması seçimin ardından çok konuşulan şirketlerin başında gelmişti.

YENİ ANKET YAYINLANDI

ORC Araştırma Şirketi yeni çalışmasını sosyal medya hesabından yayınladı. Katılımcılara "Bu Pazar 'Milletvekili Genel Seçimi" olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. 11-16 Aralık arasında yapılan çalışma 27 ilde 3160 katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirildi.

İLK SIRALAR DEĞİŞMEDİ

Açıklanan sonuçlarda ilk sırada yine AK Parti yer alırken onu CHP takip etti. MHP ise mayıs ayının ardından üçüncü sıradaki yerini korudu.

İşte partilerin aldıkları oy oranları;

AK Parti %36,9

CHP %27,0

MHP ,5

DEM %8,4

İyi Parti %6,2

ZP %2,8

YRP %2,4

TİP %1,4

BBP %1,1

Diğer %2,3

MAYIS SEÇİMLERİ

ORC Araştırma, 12 Mayıs'ta yayınladığı son cumhurbaşkanı seçimi anketinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 51.7, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 44,3, Sinan Oğan'ın yüzde 2.8 ve Muharrem İnce'nin yüzde 1.3 oranında oy alacağını öngörmüştü. Bu sonuçların ardından şirketten, "Bile isteye kimseyi yanıltmadık" açıklaması yapılmıştı. İkinci tur seçimlerini de Kılıçdaroğlu'nun önde bitirmesini öngören şirketin tahmini bir kez daha tutmamıştı.