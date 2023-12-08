Kuryelerin yaşadığı kazaları yeniden Türkiye'nin gündemine taşıyan olaydan günler sonra cumhurbaşkanı oğlu Hassan Shekh Mohamud için harekete geçildi. İstanbul'un Fatih ilçesindeki kaza kurye Yunus Emre Göçer'in kusuru olmadığı, Somali cumhurbaşkanının oğlunun kusurlu olduğu kayıtlara geçti. Mohamud ise adresinde bulunamadı.

KURYE GÖÇER KURTARILAMADI

Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in (38) kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 Aralık'ta hayatını kaybetti.

BİLİRKİŞİDEN JET RAPOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Mohamud hakkında dün yurt dışına çıkış yasağı koyarak kurye Göçer'in ölümünden sonra polisin kaza tutanağında kusurlu olmadığı belirtilen Mohamud hakkında yeni bir değerlendirme için dosyayı bilirkişiye göndermişti. Adli trafik bilirkişisi tarafından hazırlanan ve savcılığa dün sunulan raporda, Yunus Emre Göçer'in kusuru olmadığı, Somali cumhurbaşkanının oğlunun kusurlu olduğu belirtilmişti.

24 SAAT İÇİNDE SAVCILIKTA HAZIR EDİLMESİ TALEBİ

Bilirkişi raporunun ardından soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Mohamed Hassan Sehıkh Mohamud hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçu kapsamında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Savcılık talebinde, "5271 sayılı CMK'nın 98/1. maddesi uyarınca şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenerek yakalandığında 24 saat içerisinde savcılıkta hazır edilerek ifadesinin alınması, ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakılmayarak soruşturmayı yürüten savcının sevk durumunu değerlendirmesi" yer aldı.

Yakalama kararının ardından Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un Ataşehir'deki adresine polis gitti. Ancak Mohammed Hassan Shekh Mohamud adresinde bulamadı. Yapılan tespitler sonrası Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un 2 Aralık'ta yurt dışına çıktığı belirlendi.

BAŞSAVCILIKTAN SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan ve 2 Aralık'ta kaçtığı anlaşılarak hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, olay yerinde yapılan kaza tespit tutanağı ile trafik bilirkişisi raporu arasındaki çelişkinin giderilmesi için dosyanın Adli Tıp Trafik İhtisas Şubesine gönderildiği belirtildi.

SOMALİ KONSOLOSLUĞUNA AİT ARAÇLA KAZA YAPMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde Yunus Emre Göçer'in kullandığı 16 AFL 804 plaka sayılı motorsiklet ile Somali Konsolosluğu'na ait koruma kararı bulunan Mohamed Hassan Sheıkh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı aracın çarpışması sonucunda Göçer'in yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtilerek "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan şüpheli Mohamud hakkında soruşturmaya başlanıldığı kaydedildi.

KAZA TESPİT TUTANAĞINDA KUSUR ATFEDİLMEDİ

Olaydan hemen sonra düzenlenen kaza tespit tutanağında motosiklet sürücüsünün Karayolları Trafik Kanununun 56/1-A maddesindeki şerit değiştirme kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle kusurlu olduğunun ve araç sürücüsüne kusur atfedilmediği anlatılan açıklamada, "30 Kasım 2023 tarihinde araç sürücüsünün şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak bu aşamada eylemin taksirle yaralama suçunu oluşturması ve bildirilen kusur durumuna göre serbest bırakıldığı" belirtildi. Soruşturma devam ederken Yunus Emre Göçer'in yaralı olarak kaldırıldığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 Aralık 2023 tarihinde vefat ettmesiyle birlikte eylemin TCK'nın 85. maddesinde tanımlı "Taksirle öldürme" suçuna dönüştüğü vurgulandı.

DOSYA ADLİ TIP TRAFİK İHTİSAS ŞUBESİNE GÖNDERİLDİ

Göçer'in ölü muayene işlemlerinin yapılmasıyla birlikte dosyanın kusur tespiti için 7 Aralık 2023 tarihinde trafik bilirkişisine gönderildiği anlatılan açıklamada, "Aynı gün verilen raporda araç sürücüsünün asli kusurlu olduğu, motosiklet sürücüsünün kusurun bulunmadığının belirtilmesi üzerine şüphelinin mevcutlu hazır edilmesi için kolluk kuvvetlerine talimat verildiği, yapılan araştırmalarda şüphelinin 2 Aralık 2023 tarihinde Türkiye’den ayrıldığını tespit edildiği ve bu nedenle 8 Aralık 2023 tarihinde hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, ayrıca kaza tespit tutanağındaki tespitler ile trafik bilirkişisi raporu arasındaki çelişkilerin giderilmesi için dosyanın adli tıp trafik ihtisas şubesine gönderildiği, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kamuoyunun bilgilerine sunulur" denildi.

İMAMOĞLU: ZANLI ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Olaya tepki gösteren isimlerden biri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Son gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğu şunları ifade etti:

"Moto-kurye Yunus Emre Göçer, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı. Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun yaptığı kazayla bu hayattan koparıldı. Biz, hukuki sürecin takipçisi olacağız dedik ama zanlı elini kolunu sallayarak Türkiye’den ayrıldı. Kurbanın ailesinin acısı daha da katlandı. Bu kaçışa göz yuman ve fırsat veren zihniyet, ne yazık ki kendi vatandaşının hakkını kendi ülkesinde savunamayacak kadar acziyete düşmüş demektir."