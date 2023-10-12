MasterChef potaya kim gitti, sorusu dün geceki rekabet dolu mücadele sonrası yanıt buldu. Heyecanla izleyenler tarafından takip edilen MasterChef All Star'ın 11 Ekim 2023 tarihli 115. son bölümünde, kırmızı ve mavi takım haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda krem karamel düellosunda karşı karşıya geldi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istediği en iyi tatlıyı mavi takım kazanırken; kırmızı takımda ise eleme oylaması gerçekleşti. Oylama sırasında yaşanan gerginlik ise geceye damga vurdu. Peki, MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte, 11 Ekim 2023 MasterChef 3. ve 4. eleme adayları ile son bölümde yaşananlar.

MasterChef All Star eleme adayları 11 Ekim akşamı yaşanan dokunulmazlık oyunu heyecanı ile netlik kazandı. TV8 ekranlarında haftanın her günü sevenleriyle buluşan MasterChef'in son bölümünde yarışmacılar şeflerin istediği krem karamel düellosunda zamanla yarıştı. Mavi takım dokunulmazlığı kazanırken, kırmızı takımda ise eleme adayları Kerem ve kırmızı takım kaptanı Kıvanç oldu. Peki, dün gece MasterChef 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? İşte, ayrıntılar.

Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu kaybettiği gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan Metin, eleme potasına Kerem'i gönderdi.

Heyecan dolu gecenin sonunda daha sonra da eleme oylaması yapıldı. Oylamada ismi en çok çıkan yarışmacı Kıvanç oldu. Böylece bu haftanın eleme potasına giren isimler, Tahsin, Sergen, Kerem ve Kıvanç oldu.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar krem karamel düellosunda karşı karşıya geldi. Eşleşmeler ise şöyle oldu;

Tanya ve Barış

Tahsin ve Alican

Hasan ve Kıvanç

Sergen ve Ayaz

Esra ve Cemre

Batuhan ve Kerem

Azize ve Barbaros

Dilara ve Tolga

Metin ve Eren

Süre sonunda şeflerin değerlendirmesi ile haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım 4-0 kazandı. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlığı oynamak için siyah önlüklerini giydi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları gecenin ikinci etabında bu kez siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti. Bu turda şefler yarışmacılardan beyaz lahana ile yaratıcı tabaklar istedi. Süre ise 45 dakika oldu.

Bireysel dokunulmazlık oyununda en iyi tabağı yapan isimler, Kıvanç, Metin ve Barbaros oldu. Finalde ise bireyselliği Metin kazandı.