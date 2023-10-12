İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 38 mafya tipi örgüt çökertildiğini de söyleyerek, "Çetelere nefes aldırmayacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak ve Suriye'de PKK ve YPG'ye ait enerji tesislerinin vurulduğunu söyledi. Bakan Yerlikaya 120 günde 309 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtti. Son dönemde 68 terör eyleminin engellendiğini söyleyen Yerlikaya, "Önlenen eylemlerden 57'si bombalı eylemdi" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadeleye ilişkin yürütülen operasyonlara ilişkin son bilgileri açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Bölücü örgüt 1 Ekim'de bakanlığımızın önünde terör eylemi girişiminde bulundu. Kahraman polislerimizin karşılığı ile 2 teröristlerin ölümü ile son buldu" dedi.

"PKK/YPG'YE AİT ENERJİ TESİSLERİ BOMBALANDI"

Yerlikaya,"1 Ekim saldırı girişimi örgütün can çekişmesidir. İçinde bulundukları çaresizlik terörün çirkin yüzünü gösterdi. Hemen arkasından başlattığımız kahramanlar operasyonu ile mücadelemizin amansız devam ettiğini gösterdik. PKK YPG'ye ait altyapı üst yapı enerji tesisleri hava unsurlarımızca bombalandı. Hainler yaptıklarının bedelini ödeyecek" şeklinde konuştu.

309 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakan Yerlikaya operasyonlara ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü: Son 120 günde örgütlere yönelik İHA-SİHA'larımız 21459 saat uçuş gerçekleştirdik. PKK-KCK'ya yönelik 54598'i kırsalda olmak 65 bin 730 operasyon yapıldı. Kırsalda ve şehirde operasyonlarda 309 terörist etkisiz hale getirildi. 403 şüpheli tutuklandı.

FETÖ'ye yönelik 1786 operasyon yapıldı, 536 şüpheli tutuklandı. DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 61 terörist etkisiz hale getirildi, 161 terörist tutuklandı. DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 61 terörist etkisiz hale getirildi, 161 terörist tutuklandı. Etkisiz hale getirilen hainlerin 25'i terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticisiydi. Kırmızı kategorideki 2 terörist başta Beşiktaş stat saldırısı olmak üzere Diyarbakır ve Şırnak'ta 83 canın şehit edilmesi eyleminde talimat veren hainlerdi. 57'si bombalı olmak üzere 68 eylem önlendi.

38 MAFYA TİPİ ÖRGÜT ÇÖKERTİLDİ

Bakan Yerlikaya, 38 mafya tipi örgüt çökertildiğini de söyleyerek, "Çetelere nefes aldırmayacağız" dedi.