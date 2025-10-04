Son 15 gün içerisindeki ölçümler, su seviyelerinin neredeyse tamamen tükendiğini gösterirken, şehirde su kıtlığı endişesi giderek artıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu duruma karşı yürütülen Su Acil Eylem Planı çerçevesinde Çınarcık Barajı’ndan Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne su taşımak için 3 kilometrelik yeni bağlantı hattının 1 Eylül itibarıyla tamamlandığını duyurdu.

Projenin 300 milyon liraya mal olduğunu aktaran Bozbey, hattın devreye alınmaması durumunda 15 Ekim itibarıyla barajlardaki suyun tamamen biteceğini ve derin kuyuların çalışsa bile bazı bölgelere su verilemeyeceğini belirtti.