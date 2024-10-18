Bu estetik müdahale, kaş, göz kenarı ve elmacık kemiği bölgesinin yukarıya doğru kaldırılmasıyla daha çekici ve çekik göz hatları elde etmeyi amaçlıyor. Samsun’da görev yapan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, bu ameliyatların gün geçtikçe yaygınlaştığını ve sıkça uygulanan operasyonlar haline geldiğini belirterek, süreç hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Opr. Dr. Kıymık, tilki göz estetiği işleminin saçlı deri içerisinde açılan yaklaşık 3 santimetrelik bir kesiden başladığını ifade etti. Bu kesi, göz kenarına ve orta yüz dediğimiz elmacık kemiği bölgesine doğru bir plan doğrultusunda ilerliyor. Ameliyat sırasında kaş, göz kenarı ve elmacık kemiği gibi üç temel bölgenin yukarı doğru taşındığını belirten Kıymık, ameliyatın estetik olarak oldukça tatmin edici sonuçlar doğurduğunu söyledi. Ancak operasyonun hemen ardından gözlemlenen aşırı çekilmiş ve gerilmiş görüntülerin geçici olduğunu ve zamanla daha doğal bir görünüme kavuşacağını da ekledi.

Ameliyat sonrası süreç hakkında bilgi veren Kıymık, cerrahi müdahaleden sonra yüzde yaklaşık %50 oranında bir gevşeme gözlemlendiğini, bu nedenle işlem sırasında daha fazla gerilerek uzun vadede ideal görünüme ulaşılmasının hedeflendiğini vurguladı. Şişliklerin büyük bir kısmının ilk bir ay içinde azaldığını ve cerrahinin oturması için genellikle 6 aya kadar bir sürecin gerektiğini belirtti. Nihai sonucun ise 8-12 ay arasında ortaya çıktığını ifade etti. Opr. Dr. Kıymık, cerrahinin kalıcılığının kişisel faktörlere, özellikle deri kalitesine ve kişinin vücudundaki yaşlanma sürecine bağlı olduğunu da belirtti. Deri kalitesi düşük olan ve ciddi sarkma problemi yaşayan bireylerde sonuçların daha kısa ömürlü olabileceğini söyledi.

Tilki göz estetiği, özellikle yorgun bakışa sahip olan kişilerde büyük bir fark yaratabiliyor. Opr. Dr. Kıymık, göz kenarları göz içine göre daha düşük olan, kaşları aşağıya sarkmış veya göz altları dolgun olmayan kişilerde bu ameliyatın oldukça etkili olduğunu belirtti. Yorgun görünümü ortadan kaldırarak, bakışlara canlılık kazandırdığını ifade eden Kıymık, bu operasyonun genç yaşlarda uygulandığında daha başarılı sonuçlar verdiğini dile getirdi.

Opr. Dr. Emre Kıymık, tilki göz estetiğinin özellikle son yıllarda çok popüler hale geldiğini ve estetik dünyasında hızla yaygınlaştığını belirtti. Sosyal medyanın bu trendin yükselmesinde büyük bir rol oynadığını ifade eden Kıymık, operasyonun özellikle belirli bir estetik görünüm arayışında olan genç kadınlar arasında büyük ilgi gördüğünü söyledi.