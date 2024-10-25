Ünlü sanatçı Soner Arıca, İzmit Belediyesinin Cumhuriyetin 101. yılına özel düzenlediği konserde hiçbir ücret talep etmeden Cumhuriyet coşkusunu İzmit halkıyla paylaşırken, Başkan Hürriyet de sevilen sanatçıya sosyal medya hesabından teşekkür ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cumhuriyetin 101. yılına özel olarak düzenlenen 1923 Kadın Korosu konserinde ünlü sanatçı Soner Arıca’nın tamamen gönüllü olarak sahne almasının İzmit halkı adına büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

Başkan Hürriyet paylaşımında, "Cumhuriyetimizin 101. yılına özel oluşturduğumuz 1923 Kadın Korosu konserimizde sevgili Soner Arıca’nın tamamen gönüllü olarak, hiçbir ücret ve imkan talep etmeden İzmit’e gelmesi ve bizimle birlikte olması hepimizin kalbine dokundu. Sadece Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşatmak için yaptığı bu özel özveri hem belediyemiz hem de İzmit halkı adına gerçekten çok kıymetli. 1923 Kadın Koromuzla seslendirdiği Cumhuriyet Marşı, Cumhuriyet ruhunu en güçlü şekilde hissettirdi, coşkumuzu büyüttü. Bu anlamda Soner Arıca’ya yürekten teşekkür ediyor, bu anlamlı katkısıyla Cumhuriyet sevincimizi katbekat taçlandırdığı için de minnetlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.