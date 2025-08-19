SUBÜ, bünyesinde yer alan birçok alandaki 79 öğrenci topluluğu, ÜNİDES destekleri ve sosyal transkript imkanı ile öğrencilerin sosyal ve kültürel yönden gelişimini teşvik ediyor ve katkı sağlıyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), hem üniversite genelinde hem de fakülteler ve meslek yüksekokulları özelinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarıyla öğrencilerin sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine katkı sağlıyor. Üniversite bünyesinde 79 öğrenci topluluğu bulunuyor. Öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda her geçen gün sayıları artan topluluklar; astronomiden fotoğrafa, botanikten elektrikli araçlara, kampçılıktan paraşütçülüğe, robotikten müziğe, denizcilikten espora geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. SUBÜ, öğrencilerin topluluk faaliyetlerini ‘Sosyal Transkript’ ile belgeleyerek iş dünyasına sunulmasına katkı sağlıyor.

Böylelikle iş dünyası, öğrencilerin notlarının yanı sıra iletişim becerilerini, sosyal aktivitelerini ve farklı çalışmalarını da öğrenme imkanı buluyor. SUBÜ, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlattığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde 1 milyon 400 bin liranın üzerindeki 27 proje desteğiyle Türkiye’de dördüncü sırada yer alıyor. Böylelikle öğrenci toplulukları hazırladıkları projeleri bakanlığa sunarak maddi destek elde etme ve faaliyetlerini hayata geçirme imkanına sahip oluyor. SUBÜ ilerleyen süreçte öğrenci topluluklarını daha da çeşitlendirmeyi, ÜNİDES’te alınan destek sayısını arttırmayı ve öğrenci toplulukları ile iş dünyası ve toplum arasındaki bağları daha güçlü hale getirmeyi hedefliyor. Öğrenci topluluklarının kuruluşu, desteklenmesi ve faaliyetlerine ilişkin tüm işlemleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütüyor.