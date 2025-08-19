Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi’nde yapımına başlanan kapalı spor salonu inşaatı hızla ilerliyor. Toplam 2 bin 128 metrekare arsa üzerine inşa edilecek olan tesis, 869 metrekare taban oturumu ve 267 metrekare asma katıyla birlikte toplam bin 136 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Sporu, gençliği ve sağlıklı yaşamı önceleyen hizmet anlayışıyla inşa edilen spor salonu; basketbol, voleybol ve farklı salon sporlarına uygun altyapısıyla bölge halkına uzun yıllar hizmet verecek. Bu yatırımla birlikte Vezirçiftliği Mahallesi’ne yalnızca bir bina değil; gençliğin enerjisini spora dönüştüreceği, geleceğe umutla bakacağı bir yaşam alanı kazandırılacak. Başiskele, yapılan yeni projelerle sporun da gençliğin de kalbi olmaya devam edecek. Zemin katta 391 metrekare spor salonu, 102 kişilik tribün, 2 adet soyunma odası, fuaye, büfe, personel odası, antrenör odası, elektrik ve güvenlik kontrol odası, malzeme odası,

mekanik oda, rüzgarlık, giriş holü, kadın, erkek ve engelli WC’ler, temizlik odası ve çeşitli sirkülasyon alanları yer alacak. 1. katta ise 84 metrekare ek spor salonu, kadın ve erkek soyunma odaları, depo ve bağlantılı sirkülasyon alanları bulunacak.