Koronavirüs krizi dünyayı panik ve kaosun tam ortasına bıraktı. Her gün dünya çapında yüzlerce pozitif virüs vakası tespit ediliyor. Kendimizi virüsten korumak için evde kalmaya ve sosyal mesafeyi sürdürmek gibi yeterli güvenlik önlemlerini almaya yönlendirildik ancak çoğumuz evde sıkılıyoruz. Tabiki çare film izlemek! İzolasyon döneminde filmlere çerez muamelesi yapanlar, sizler için tekrar tekrar izlenebilecek muhteşem filmleri derledik!

18. Soysuzlar Çetesi (2009)

Brad Pitt’in başrol oyuncusu olduğu gerçek bir başyapıt. Quentin Tarantino tarafından yazılan ve yönetilen 2009 savaş filmi, Nazi hükümetini devirmek için gizli bir görevde olan ve savaşı sona erdirmek isteyen birkaç Yahudi askerin hikayesini konu alıyor.

Bu film, izolasyonun bu aşamasında kesinlikle izleme listenizde olmalı!

17. Kadın (2013)

Joaquin Phoenix, Amy Adams ve Chris Pratt’ın başrollerde oynadığı 2013 yapımı bir film. Film, yalnız bir yazar olan ve Scarlett Johansson tarafından seslendirilen Samantha adlı bir Yapay Zeka Sanal Asistanı ile ilişki geliştiren Theodore Twombly adlı boşanmış bir kişinin hikayesini anlatıyor. Film gerçekten mükemmel, sizi sonuna kadar bağlı tutuyor ve filmin sonu tamamen beklenmedik.

16. Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi (2008)

Başrolünü Brad Pitt’in oynadığı ‘Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi’ başlıklı bu 2008 filmi, nadir görülen bir yaşlanma karşıtı durumdan muzdarip Benjamin ile tanışan Daisy’nin hikayesi etrafında dönüyor. Film birkaç yıla yayılıyor ve izleyiciler, Daisy’nin nasıl yaşlanmaya devam ettiğini ve Benjamin’in her geçen gün gençleştiğini görünce şaşırıyor.

15. 12 Yıllık Esaret (2013)

Bu 2013 filmi, aynı adı taşıyan 1853 yapımı filmin doğrudan uyarlamasıdır. Film, kaçırılan ve köle olarak satılan özgür bir Afrikalı-Amerikalı Solomon Northup’un hikayesini anlatıyor. Onun gibi filmdeki diğer kölelerin içinde bulundukları kötü durum sizi ağlatacak, sonu ise 12 yılını kölelikle geçirmek zorunda kalan ana karakter için uygun görünecek.

14. Can Dostum (1997)

Can Dostum, Matt Damon’ın başrolünde oynadığı 1997 yapımı bir filmdir ve matematikte bir dahi olan ve konunun tüm zor sorunlarını çok kısa sürede çözebilen Will Hunting’ın hikayesini anlatır. Duygusal bir krizle karşı karşıya kaldığında, iyileşmesine yardımcı olan Dr. Sean Maguireto adlı bir psikiyatrist ona yardım ediyor. Kesinlikle izlemeye değer!

13. Batman: Kara Şövalye (2008)

Christopher Nolan’ın Batman üçlemesin en başarılı halkası olan Batman: Kara Şövalye, Gotham şehrinde yeni bir suç dehası olan Joker’in hikayesini araştıran ve eleştirmenlerce beğenilen bir film. Batman onunla yüzleşmeli ve şehrini kurtarmak için onu adalete teslim etmelidir. Nolan’ın Heath Ledger tarafından oynanan Joker’i ele alması ile Ledger’in palyaço prensi olarak gösterdiği parlak performansı ona 2009 Oscar’ını kazandırdı. Bu muhteşem oyunculuk, defalarca izlenesi!

12. Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı (2018)

DC Evrenine yer verdikten sonra Marvel’a değinmesek olmazdı. 2012 yapımı süper kahraman filmi The Avengers’ın üçüncü bölümü olan ‘Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı’, dünyanın en güçlü süper kahramanlarının Thanos’la savaşmasını ele alıyor. Titan tanrısı, galaksiye hükmetmek için tüm sonsuzluk taşlarını ele geçirme arayışında.

11. Kapan (2017)

Fotoğrafçı Chris Washington (Daniel Kaluuya), kız arkadaşı Rose Armitage (Allison Williams) ona şehir dışına çıkıp ebeveynleriyle (Bradley Whitford ve Catherine Keener) tanışması için yalvarınca yeterince endişeleniyor, ancak onun hakkında rahatsız edici bir sırrı öğrenince endişesi dehşete dönüşüyor.

10. Donnie Darko (2001)

Bilim kurgu gerilim filmi “Donnie Darko” da, sorunlu genç Donnie (Jake Gyllenhaal), tavşan kostümü giyen bir adamın halüsinasyonlarına maruz kalır. Bir uyurgezerlik hali sırasında, tavşan kostümlü adam Donnie’ye dünyanın sonunda sadece bir ayı kaldığını söyler.

Eşsiz diyalogları ve zaman yolculuğuna atıfta bulunması ile “Donnie Darko”, piyasaya çıktığından bu yana birçok bilim kurgu severin en iyiler listesinde yer aldı.

9. Snowpiecer (2013)

Distopik bir gelecekte geçen Snowpiercer, iklim değişikliği sorununu çözme girişiminin dünyayı nasıl etkilediğini ve ikinci bir ‘Buz Devri’ getirdiğini gösteriyor. Film, hayatta kalanların, sonsuza dek çalışan ve tüm dünyanın etrafında tur atabilecek bir tren inşa eden Wilford adında zengin bir adamın hikayesini anlatıyor. Chris Evans’ın canlandırdığı Curtis adlı bir adam, kaynakları eşit olarak paylaşmadıkları için zenginlere karşı bir devrim başlatır. Bu devrimin sonucu ne olur dersiniz?

8. Star Wars: İmparator – Bölüm V (1980)

Güç, iyiler ve kötülerin epik savaşı, galaksiler, imparatorluk ve birde Darth Vader! Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Star Wars’un çoğu kişiye göre en iyi filmi. Leia’nın “Seni seviyorum” una karşılık Han’dan aldığı “Biliyorum” yanıtı için bile defalarca izlenebilir.

7. Zindan Adası (2010)

Martin Scorsese’nin gerilim filmi Zindan Adası, ABD’li Mareşal Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) ve ortağı Chuck Aule (Mark Ruffalo), yüksek güvenlikli bir akıl hastanesinde bir hastanın ortadan kaybolmasını araştırmak için tenha bir adaya seyahat ediyor. İnanılmaz senaryonu ile birçok akıl oyunu bulunduran bu film, her izleyişte yeni bir şeyler keşfetmenize olanak sağlıyor.

6. Başlangıç ​​(2010)

Başlangıç, Christopher Nolan’ın en ünlü eserlerinden biridir. 2010 yapımı bu film, bilinçaltına girerek hedeflerinden bilgi çalan profesyonel bir hırsızı konu alıyor. Baş rolde elbette Leonardo Dicaprio var. Bu harika filmin sonu, hayranlarının kafasını tam anlamıyla bir çorbaya çeviriyor!

5. Joker (2019)

DC’nin en ikonik kötü adamı Joker’e dayanan, Todd Phillips tarafından yönetilen ve Joaquin Phoenix’in başrol oynadığı bu film, palyaço suç prensinin kökenini araştırıyor. Gotham’da geçen film, karakterin daha az keşfedilmiş kökenlerine psikolojik bir bakış sağlıyor. Phoenix’in zihinsel engelli bir kişi olarak davranması ile toplumun ona davranış biçiminin bir suçluya dönüşmesini sağlaması tam anlamıyla sizi ürpertecek. Phoenix, bu efsane performans ile 2020 Oscar ödülünü de evine götürdü.

4. Yıldızlararası (2014)

Yıldızlararası, Christopher Nolan tarafından üretilen ve başrollerde Matthew McConaughey ve Anne Hathaway’in başrollerini paylaştığı bir 2014 bilim kurgu filmi. Film, dünyanın ölmekte olduğu distopik bir gelecekte geçiyor ve insanlığı kurtarmak için NASA’dan birkaç astronot yeni bir ev aramalı. Filmin sonu kesinlikle kafanızı karıştıracak ve Nolan’ın diğer çalışmaları gibi, filmin sonunu iyi anlamak için filmi yeniden izlemeniz gerekecek.

3. Forrest Gump (1994)

Forrest Gump, 1994 yapımı muhteşem bir film. Tom Hanks’i düşük IQ’ya sahip olan ve orduya katılan Forrest Gump olarak bizlerle buluşturuyor. Forrest, askerden sonra çocukluk aşkı Jenny ile iletişime geçer ve onun ölmek üzere olduğunu öğrenir. Mutluluk, üzüntü, trajedi, dram, aksiyon… Bu filmde yok yok desek yeridir!

2. Sapık (1960)

Alfred Hitchcock’un klasik korku filmi “Sapık”, işvereninin parasıyla kasabayı terk eden Marion Crane (Janet Leigh) adında genç bir kadını konu alır. Marion, tenha bir motelde kısa bir mola verdiğinde, Norman Bates (Anthony Perkins) adında bir tahnitçilik meraklısı olan işletme sahibi Marion’u huzursuz eder. Psikolojik korku dünyasına kötü şöhretli bir kötü adamı kazandıran bu filmi izlemediyseniz, kesinlikle listenizin başına alın!

1. Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu (2007)

Korsanların bu dünyadaki günleri dolmak üzere. Britanya Krallığının korsanlara karşı verdiği tarihte de büyük yer etmiş bir mücadeleyi ele alan bu filmde başta Kaptan Jack olmak üzere korsanlarımız, Doğu Hindistan Ticaret Şirketi’ne karşı şanlı bir karşı duruş gerçekleştiriyor. Topların, alın terinin, rüzgarın, kudretli denizin ve bir sandığın içerisinde atmakta olan kalbin hikayesi.