Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Başakşehir maçının ardından, orta sahada oynayan Haris Hajradinovic ve Cafu gibi oyuncuların olmamasının takımın performansını olumsuz etkilediği söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği RAMS Başakşehir’e 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şota Arveladze, "Başakşehir, topa çok sahip olan bir takım. Bunun için önde baskı yapmaya çalıştık. Arkada alan bırakma riskini aldık. İlk yarıda çok pozisyon vermesek de devreye 2-0 geride girdik. İkinci yarı reaksiyon vererek maça döndük. Pozisyonlara girdik ama golleri atamadık. Sonuçta kazanamadık. Rakip takımı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

"Haris ve Cafu gibi orta sahaların olmaması bizi etkiledi"

Orta saha oyuncusu Cafu’nun sakatlanarak 14. dakikada çıkmasının performanslarını etkilediğini aktaran Şota, "Cafu’nun yerine giren Cem’i 65. dakikada çıkarmam taktiksel bir şeydi. Onun performansıyla alakalı değildi. Haris ve Cafu gibi orta sahaların olmaması bizi etkiledi. Futbol bazen sizi zor durumda bırakabiliyor. İkinci yarı daha çok mücadele ettik. Karşımızda da kaliteli bir takım vardı. Girdikleri pozisyonlarda affetmediler" diye konuştu.