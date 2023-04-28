Yaklaşan seçim nedeniyle çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Memleket Partisi Bursa Milletvekili Adayı Yasemin Soydan yaptığı şehir turu sonrası “Doğup büyüdüğüm, evlendiğim, çalışıp kazandığım, lokantasında, çay bahçesinde, parkında vakit geçirdiğim şehrim size hizmet etmeye geliyorum diyerek İnegöl sokaklarında hemşerilerimizi selamladım” dedi.

“Gündüz Cerrah, Yeniceköy ve Akhisar esnafları ve kıraathanelerinde hemşerilerimizle sohbet ettik. Büyüklerimiz bizim kız diyerek çay ikram edip, desteklerini ilettiler. Gençler mi? Onlar zaten bizden” diyen Yasemin Soydan, “Yakın ilgileri için teşekkür ederim” diyerek ilave etti.

Soydan, “Gece ise Kulaca, Yiğitköy ve Bilalköy kıraathanelerinde hemşerilerimize projelerini anlattırken, Memleket Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı yetkilileri ve gençleri de broşürleri evlerin kapılarına kadar ulaştırdı” dedi.

SEHER YAŞA