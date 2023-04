MHP Teşkilatı seçim çalışmaları kapsamında köy ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretlerin ardından MHP Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan, “14 Mayıs seçimleri Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı olacak” dedi

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan ile birlikte Wossew Mobilya ve Brodhers Mobilya’yı ziyarette bulunup hasbihal ettiler. Wossew Mobilya Firma Sahibi Osman Yaran’a ve Brodhers Mobilya Firma Sahibi Hamdullah Atan’a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ettiler.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanvekili İbrahim Balkan koordinatörlüğünde Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan ile birlikte “Adım Adım 2023, Köyüm Benim Programı” kapsamında Çeltikçi ve Edebey Mahallelerinde ziyaret gerçekleştirerek, köy halkıyla çay içip sohbet ettiler. Köy halkının sorun ve taleplerini dinleyip çözüm noktasında en kısa sürede ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdiler.

Beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkan’ı Uğur Bayram, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri ile birlikte Paşaören, Süle, Halhalca, Karagölet, Kozluca ve Yeniyörük Mahallelerini ziyaret ettiler. Ziyaret esnasında muhtarların ve köy halkının sorunlarını dinlediklerini belirten Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram; “Muhtarlarımızın ve köylerimizin sorunlarını dinledik istişarede bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan, şu ifadeleri kullandı;

“14 Mayıs'ta ülkemiz için çok önemli bir seçim var, bu seçim ülkemiz açısından kader niteliği taşımakta ve beraberinde 1 buçuk milyarlık İslam alemi için de ziyadesi ile önemlidir, yine bu seçim Cumhur ile dış güdümlü zilletin, seçimidir, hiç şüphemiz yoktur ki Cumhur ittifakı ilk turda alnının akıyla, açık ara farkla zaferini ilan edecektir. Önümüzdeki yeni yüzyılın Türk yüzyılı olması için kararını Cumhur ittifakının Cumhur başkanı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanacak, Milliyetçi Hareket Partisinin meclisteki sandalye sayısını arttırmak, ve Türk milletinin güvencesi olan Milliyetçi Hareket Partisini mecliste en güçlü şekilde çıkmasına vesile olacaktır. Açık hedefimiz Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara farkla seçilmesine çalışmak, Milliyetçi Hareket Partisi’yle Cumhur İttifak’ının milletvekili sayısının nitelikli çoğunluğa ulaştırmaktır. Sizlerden isteğimiz 14 Mayıs sabahı sandığa gidip, Cumhur başkanımız sayın Erdoğan'ı ve Milliyetçi hareket partisine oy vermeniz olacaktır. Elbette başaracağımızdan ve başarılı olacağımızdan en küçük şüphemiz de yoktur. Gayret bizden Tevfik Allah’tandır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 100. Yılda yüz proje ile sahaya inmiş bulunmaktayız. Cumhuriyet’imizin 100. Yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nin ‘100 Sözü’nden birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadınlara sigortalılık öncesi doğumları için doğum borçlanma hakkı verilecek. Kadınlara karşı her türlü fiili ve hukuki ayrımcılığa ve kadın istismarına karşı etkin düzenlemeler yapılacak, çocukların her türlü hak ihlaline ve istismara karşı korunması sağlanacak. Asker ailelerine yapılan ödeme artırılacak. Şehit ve gazi çocuklarının her kademede ki eğitim harcamalarının devlet tarafından karşılanması ve yükseköğretime girişlerinde kendilerine kontenjan ayrılması temin edilecek. Yaşlısına bakmakla yükümlü olan muhtaç durumdaki ailelere "sosyal bakım yardımı verilecek. Yoksulların, gazilerin, şehit ailelerinin, terörle mücadele ederken mağdur ve malul olanların kamu hizmetlerinden yararlanmalarında avantaj sağlanacak, belirlenecek fatura bedelinin ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde devlet tarafından karşılanması temin edilecek. Şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilecek. Ev hanımlarının ev işleri "çalışma" kapsamında değerlendirilecek ve buna ilişkin düzenlemeler gerçekleştirilecek. Şehitlerimizin anne ve babalarına bağlanan aylık artırılacak. Yoksul öğrencilerin, şehit ve gazi çocuklarının kamu yurtlarında ücretsiz barınmaları sağlanacak” dedi

İBRAHİM USLU